POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher dringen in Wohnung ein - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Zwei leicht verletzte Personen sowie ein Hoher Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Goethestraße/Zerrennerstraße ereignet hat. Gegen 17:15 Uhr beabsichtigte ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer verkehrswidrig an genannter Kreuzung von der Goethestraße in die Zerrennerstraße nach links ...

