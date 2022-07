POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Simmozheim (ots) - Mit einem Rettungshubschrauber musste am Mittwochnachmittag ein schwer verletzter Motorradfahrer in eine Klinik geflogen werden, nachdem er zuvor bei einem Verkehrsunfall stürzte. Der 23-jähriger Fahrer eines Kawasaki-Motorrades befuhr gegen 16.50 Uhr die Bundesstraße 295 von Simmozheim kommen in Richtung Calw, als er an eine Pkw-Kolonne ...

mehr