Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken zum Einkaufen im Getränkemarkt gefahren

Ilmenau (ots)

Nicht schlecht staunten die Polizeibeamten, als sie am Samstagnachmittag gg. 16:00 Uhr zu einem vermeintlichen Unfall auf dem Parkplatz eines Getränke-Marktes in der Langewiesener Straße gerufen wurden. Durch Passanten wurde eine Mazda-Fahrerin beobachtet, wie diese beim Einparken fasst ein anderes Auto gerammt hätte und dann zum Einkaufen in den Markt gehen wollte. Es konnte zwar kein Unfall festgestellt werden, aber bei der Kontrolle der 66-jährigen Mazda-Fahrerin pustete diese eine stolze 1,7 Promille Alkohol ins Gerät, an Ort und Stelle wurde ihr Führerschein eingezogen und eine Blutentnahme bei der Dame veranlasst. Nun wird sie zukünftig zum Einkaufen laufen müssen.(ef)

