Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen, B 35 - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Illingen (ots)

Am Mittwochnachmittag um 16:25 Uhr wartete die Fahrerin eines Skoda auf der Bundesstraße 35 am Illinger Eck in Fahrtrichtung Bretten an der dortigen roten Ampel. Ein 20-jähriger Motorradfahrer, der sich von hinten näherte, erkannte die Situation zu spät, bremste seine KTM noch scharf ab, prallte jedoch dann mit großer Wucht auf das Heck des Skoda. Hierbei zog sich der Motorradfahrer derart schwere Verletzungen zu, dass er kurz darauf im Krankenhaus verstarb. Die 58-jährige Skodafahrerin wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 15.000 Euro. Die B 35 musste für die Dauer von vier Stunden in Fahrtrichtung Bretten für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Sachbearbeitung übernommen - sie zog für die exakte Rekonstruktion des Unfallhergangs einen Gutachter hinzu.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

