POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrradzubehör entwendet: Zeugen gesucht

Enzkreis/Calw (ots) - Gleich drei Kundinnen sind in Einkaufsmärkten am Freitagvormittag zwischen 08:45 Uhr und 10:30 Uhr Opfer von Taschendieben geworden. Gegen 08:45 Uhr wurde eine 88-Jährige in einem Supermarkt in der Max-Planck-Straße in Straubenhardt von einer ihr unbekannten Frau angesprochen. Zeitgleich ...

