Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Illegale Müllablagerung an der Landesstraße 339 - Zeugen gesucht

Straubenhardt (ots)

Zwischen vier und fünf Kubikmeter eines Teer-Bitumen-Gemischs haben bislang Unbekannte am Dienstag zwischen der Gemeinde Schwann und dem Neuenbürger Ortsteil Dennach illegal entsorgt.

Festgestellt wurde das umweltgefährdende Gemisch am Dienstagmorgen an einem Parkplatz entlang der Landesstraße 339 zwischen der "Schwanner Warte" und dem Ortsteil Dennach.

Bereits am vergangenen Donnerstag lud eine sogenannte "Teerkolonne" Teer im Einfahrtsbereich eines Vereinsgeländes in Neuenbürg-Arnbach ab, um Teerarbeiten durchzuführen, welche jedoch nicht in Auftrag gegeben wurden. Ob dieser Vorfall in Verbindung mit der illegalen Müllablagerung an der Landesstraße 339 steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass immer wieder von unseriösen Handwerker- oder Reparaturdiensten Geschäfte an der Haustür angeboten werden. Erfahrungsgemäß werden die Arbeiten häufig von Personen durchgeführt, die weder über einen Gewerbeschein verfügen, noch professionelle Arbeiten verrichten. Darüber hinaus werden oftmals deutlich überteuerte Preise verlangt. Anschließende Ermittlungsverfahren wegen Wuchers und Betrugs sind oft die Folge.

Wer sachdienliche Angaben machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg der Rufnummer 07082 7912-0 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell