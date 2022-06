POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Mühlacker (ots) - In gleich zwei Vereinsgebäude in Enzberg beabsichtigten Unbekannte zwischen Dienstagabend, 18:00 Uhr und Mittwochnachmittag, 15:30 Uhr einzudringen. Sie erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und hinterließen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zunächst gelang es den Dieben, in das erste Gebäude über ein Fenster in eine Umkleide ...

