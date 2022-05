Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Vorfahrt missachtet: 86-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt

Mühlacker (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw ist es am frühen Samstagabend im Bereich der Einmündung auf die Landesstraße 1134 gekommen. Hierbei wurde die Fahrerin eines beteiligten Fahrzeugs schwer verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 48 Jahre alter BMW-Fahrer, gegen 18:10 Uhr, die Industriestraße, um nach links auf die L 1134 abzubiegen. Hierbei übersah er offenbar den BMW einer bevorrechtigten, 86 Jahre alten Frau. Diese versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. In der Folge kam ihr Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzte einige Meter eine Böschung hinunter. Hieb blieb der Pkw an einem Baum liegen. Die 86-Jährige wurde mit Hilfe der Feuerwehr Mühlacker und des Rettungsdienstes aus ihrem BMW geborgen. Im Anschluss brachte sie ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 48-Jährige blieb beim Unfall augenscheinlich unverletzt. Die Unfallstelle war in beide Fahrtrichtungen zeitweise voll gesperrt. Die Fahrbahn wurde im Anschluss von der Feuerwehr gereinigt und gegen 20:00 Uhr wieder freigegeben. Der BMW des 48-Jährigen war noch fahrbereit, es entstand aber Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Das Fahrzeug der 86-Jährigen wurde abgeschleppt. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

