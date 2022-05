POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn/Neuhausen - Diebe suchen Kapellen heim - Zeugen gesucht

Haiterbach (ots) - Seinen Führerschein abgeben müssen hat ein 38-Jähriger am Donnerstagabend in Haiterbach. Einsatzkräfte des Polizeireviers Nagold hatten den Mann gegen 22:15 Uhr im Bereich des Gründelwegs kontrolliert, nachdem jener sich dort offensichtlich mit seinem Auto festgefahren hatte. In der Folge stellten die Beamten bei dem 38-Jährigen Alkoholgeruch ...

mehr