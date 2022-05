POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach: Fahrt unter Alkoholeinfluss: Führerschein einbehalten

Pforzheim (ots) - Beide Fahrer von Pedelecs haben sich bei einem Zusammenstoß am Enzufer heute Morgen verletzt. Gegen 06:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Pedelec-Fahrer den an der Enz verlaufenden Fußgängerweg, welcher ebenfalls für Radfahrer zugelassen ist, in nordöstliche Richtung. Hinter dem Stadtzentrum kreuzt sich dieser Weg mit einem ebenfalls für Radfahrer ...

