POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Täterfestnahme nach Verfolgungsfahrt

Horb am Neckar (ots) - Nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Horb haben Einsatzkräfte des Polizeireviers Horb einen 17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Die Beamten waren kurz nach Mitternacht zu dem Getränkemarkt in der Hahnerstraße geeilt, nachdem ...

mehr