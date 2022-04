Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Nach Tötungsdelikt Haftbefehl gegen 27-Jährigen erlassen Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim.

Nagold (ots)

Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat beim Amtsgericht Tübingen Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts erwirkt.

Der 27 Jahre alte Mann steht im dringenden Verdacht, im Laufe des Sonntags in einer Wohnung in Nagold eine 25-jährige Frau getötet zu haben.

Am Montagabend hatte die Polizei der Hinweis erreicht, dass sich in einem Anwesen in Nagold eine Frau befindet, die von einer Person aus ihrem privaten Umfeld getötet worden sein soll. Die Örtlichkeit wurde daraufhin umgehend mit Einsatzkräften angefahren. Diese fanden die Frau tot in ihrer Wohnung auf. Aufgrund der Auffindesituation ergab sich der Verdacht eines Tötungsdelikts sowie in der Folge ein dringender Tatverdacht gegen einen 27-jährigen aus dem Umfeld des Tatopfers. Der Mann wurde noch am Montagabend festgenommen und am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und der hierfür eingerichteten Ermittlungsgruppe Lemberg des Polizeipräsidium Pforzheim dauern an.

Matthias Grundke, Staatsanwaltschaft Tübingen

Simone Unger, Polizeipräsidium Pforzheim

