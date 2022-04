POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Autofahrer mit über 3,4 Promille aus dem Verkehr gezogen

Polizeipräsidium Pforzheim

Einen erheblich alkoholisierten VW-Fahrer stoppten Polizeibeamte am Montagabend in Ebhausen auf dem Gelände einer Tankstelle.

Gegen 18:15 Uhr befuhr der 40-jährige VW-Fahrer ein Tankstellengelände in der Nagolder Straße. Nachdem er sein Fahrzeug abgestellt hatte, kaufte er in der Tankstelle alkoholische Getränke und konsumierte diese vor Ort. Dank eines aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei verständigt, so dass der Mann im Anschluss von einer Weiterfahrt abgehalten und überprüft werden konnte. Aufgrund seiner absoluten Fahruntüchtigkeit musste er sein Fahrzeug stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 40-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

