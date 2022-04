POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - 44-Jähriger greift Polizisten an - zwei Beamte verletzt

Pforzheim (ots) - Einen erheblich alkoholisierten VW-Fahrer stoppten Polizeibeamte am Montagabend in Ebhausen auf dem Gelände einer Tankstelle. Gegen 18:15 Uhr befuhr der 40-jährige VW-Fahrer ein Tankstellengelände in der Nagolder Straße. Nachdem er sein Fahrzeug abgestellt hatte, kaufte er in der Tankstelle alkoholische Getränke und konsumierte diese vor Ort. ...

