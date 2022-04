Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Verkehrsunfall fordert eine Schwerverletzte

Engelsbrand (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag im Engelsbrander Ortsteil Salmbach ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden.

Eine 43-jährige Fahrerin eines Nissan befuhr gegen 16 Uhr die Langenbrander Straße in Salmbach in ortseinwärtige Richtung. Als die Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies offenbar eine nachfolgende 81-jährige Audi-Fahrerin zu spät und fuhr, trotz eingeleiteter Bremsung, auf den Nissan auf. Durch den Aufprall wurde die 43-Jährige schwer verletzt. Sie wurde in der Folge durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell