Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Ein Mensch durch Brand eines Elektrogeräts verletzt. Feuerwehr Bad Salzuflen ist am Morgen in der Siemensstraße im Einsatz

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus haben in der Bad Salzufler Siemensstraße am Mittwochvormittag (24.06.2026) vermutlich schlimmeres verhindert. Eine Bewohnerin nahm gegen 9.00 Uhr das piepen sowie eine starke Verrauchung wahr und begab sich daraufhin ins Freie. Dort traf sie auf den Mitarbeiter eines benachbarten Unternehmens, der sich um die Frau kümmerte und den Notruf wählte. Unter dem Alarmstichwort "Feuer 2" machten sich die hauptamtlichen Kräfte, die Löschgruppe Bad Salzuflen sowie der Einsatzführungsdienst sofort auf den Weg. Augenscheinlich hat im Wohnzimmer ein defektes Elektrogerät die starke Verrauchung verursacht. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst behandelt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Bad Salzuflen belüftete das Gebäude und konnte nach rund einer Stunde wieder einrücken. Die betroffene Wohnung ist nach erster Einschätzung nicht mehr bewohnbar. Zur Schadenshöhe und Brandursache liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor.

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