FF Bad Salzuflen: Brand in Trafohäuschen sorgt für Stromausfall in Teilen Bad Salzuflens / Freiwillige Feuerwehr ist im Lockhauser Industriegebiet im Einsatz

Freiwillige Feuerwehr ist im Lockhauser Industriegebiet im Einsatz

Bad Salzuflen

(ab). Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen ist am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr in die Altenhagener Straße im Bad Salzufler Ortsteil Lockhausen gerufen worden. Unter dem Stichwort "Brandmeldeanlage 2", eilten die hauptamtlichen Kräfte und die Löschgruppe Lockhausen zu einem Industriebetrieb. Nach kurzer Erkundung konnte eine Rauchentwicklung in einem Trafohaus auf dem Werksgelände festgestellt werden. Der Einsatzleiter erhöhte daraufhin das Stichwort auf "Feuer 2" und forderte zusätzlich die Stadtwerke nach. Nachdem das Trafohaus stromlos geschaltet war, konnte die Feuerwehr zur Erkundung und zum Lüften des Raums vorgehen. Alle weiteren Maßnahmen wurden eng mit dem Energieversorger und dem Eigentümer abgestimmt. Mutmaßlich durch den Zwischenfall im Trafohaus fiel in einigen Bad Salzufler Ortsteilen für eine gewisse Zeit der Strom aus. Die Altenhagener Straße blieb im Bereich des Industrieunternehmens für die Dauer des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt.

Parallel zum Brandeinsatz in Lockhausen wurde die Feuerwehr zu einem Hilfeleistungseinsatz gerufen. Im Wohngebiet Elkenbrede musste eine Person aus einem steckengebliebenen Aufzug gerettet werden. Da die hauptamtlichen Kräfte noch beim Brand in Lockhausen gebunden waren, übernahm die Löschgruppe Bad Salzuflen diesen Einsatz.

