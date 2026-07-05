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Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Wohnungsbrand mit Menschenrettung

Ludwigshafen (ots)

(LB) am 05.07.2026 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand mit Menschenrettung in der Bayreuther Straße im Stadtteil West alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Zimmer im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Eine Person befand sich am Fenster der betroffenen Wohnung und wurde umgehend über die Drehleiter gerettet.

Parallel zur Menschenrettung leiteten mehrere Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung ein. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert werden.

Weitere Personen befanden sich nicht in der Brandwohnung. Die angrenzenden Wohnungen sowie die übrigen Räumlichkeiten des Geschosses wurden anschließend kontrolliert. Abschließend wurde das gesamte Geschoss entraucht.

Der Mieter wurde durch den Rettungsdienst untersucht, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Brandwohnung ist aufgrund der entstandenen Schäden derzeit unbewohnbar.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 21 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen
Telefon: +49 621-58 649 290
E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de
http://www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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