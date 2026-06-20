Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand in einem Hochhaus und mehrere Einsätze nach Unwetter im Stadtgebiet Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(LB) Am 19.06.2026 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu mehreren Einsätzen gleichzeitig alarmiert.

Zu einem größeren Einsatz kam es in der Yorkstraße nach Auslösung einer Brandmeldeanlage.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war im Erdgeschoss leichter Brandgeruch wahrnehmbar. Der Brandherd konnte in einem Müllraum lokalisiert werden und wurde durch mehrere Trupps unter Atemschutz umgehend gelöscht. Durch den Brand breitete sich Rauch über den Müllabwurfschacht in zahlreiche Stockwerke, sowie in mehrere Wohnungen des Hochhauses aus.

Infolgedessen mussten mehrere Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation durch die Einsatzkräfte gerettet und medizinisch versorgt werden. Zwei Personen wurden aufgrund von Atembeschwerden und Übelkeit in ein Krankenhaus transportiert.

Alle betroffenen Stockwerke mussten durch die Feuerwehr entraucht werden.

Insgesamt wurden rund 74 Personen durch die Einheiten des Katastrophenschutzes betreut.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 40 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen, der Leitende Notarzt (LNA), der Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL), mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, die Polizei, mehrere Einheiten der Schnelleinsatzgruppen des Katastrophenschutzes Ludwigshafen mit 29 Einsatzkräften und die Freiwilligen Feuerwehren Ludwigshafen Maudach, Oppau und Ruchheim mit 36 Einsatzkräften.

Zeitgleich kam es im Stadtgebiet Ludwigshafen zu weiteren Einsätzen, darunter zwei Verkehrsunfälle auf der A61, mehrere ausgelöste Brandmeldeanlagen, Wassereinbrüche sowie mehrere umgestürzte Bäume.

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