Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Versorgung von Bahnreisenden am Hauptbahnhof in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(JH) Am 23.06.2026 um 23:31 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Hilfeleistung in die Passadenaalle nach Ludwigshafen-Mitte gerufen.

Durch einen Ausfall des Schienenverkehrs der Deutschen Bahn konnten am Hauptbahnhof Ludwigshafen mehrere hundert Personen ihre Reise nicht fortsetzen. Darunter befand sich eine größere Schulklasse. Mehrere Kinder litten unter Flüssigkeitsmangel und weiteren Beschwerden durch die Wärmebelastung. Die Feuerwehr versorgte die Betroffenen mit Getränken und unterstütze den Rettungsdienst bei der Versorgung. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst betreut, mussten aber nicht transportiert werden.

Die Lehrerin sorgte eigenständig für die Fortführung der Reise mit Bussen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 12 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Katastrophenschutz mit 7 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeug.

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