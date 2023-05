THW SN-TH: Hochwasser im Jahr 2013: Einsatz der Rekorde für den THW-Landesverband Sachsen, Thüringen

THW Landesverband Sachsen, Thüringen

Heftige Regenfälle wie kürzlich in Italien sorgten vor zehn Jahren auch in Sachsen und Thüringen vielerorts für Überflutungen. Bundesweit waren bei der Flut 2013 mehr als 16.000 ehrenamtliche Einsatzkräfte aus 650 Ortsverbänden des Technischen Hilfswerks (THW) von Bayern bis an die Nordsee im insgesamt acht Wochen im Einsatz. Für den Landesverband Sachsen, Thüringen war dieser Hochwassereinsatz einer der größten Einsätze überhaupt.

"Unsere Helferinnen und Helfer, aber auch die Mitglieder anderer Organisationen, haben selbstlos und hoch motiviert den Kampf gegen das Wasser aufgenommen. Was sie geleistet haben, ist nur schwer in Worte zu fassen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir auch die unglaubliche Hilfsbereitschaft innerhalb der Bevölkerung. Bis zur Erschöpfung stapelten die Menschen Sand-säcke, räumten auf oder versorgten die Einsatzkräfte", erinnert sich der Landesbeauftragte von Sachsen, Thüringen, Dr. Marcus von Salisch rückblickend.

Der erste Einsatztag im Landesverband Sachsen, Thüringen war der 31. Mai 2013. Schnell wurde klar, dass es sich nicht um einen Einsatz von einigen Stunden handeln würde, sondern dass die Ehrenamtlichen sechs Wochen lang alles geben mussten, um den Wassermassen Einhalt zu ge-bieten. Im Verlauf des Junis stieg stetig die Zahl der Ehrenamtlichen, die Wasser pumpten, Schadenstellen beräumten, Einsatzorte beleuchteten, Deiche sicherten, Verkehrswege freiräumten, Krisenstäbe berieten oder für den nötigen Strom sorgten. Zu Spitzenzeiten waren 845 Frauen und Männer an einem Tag aus dem THW in Sachsen und Thüringen im Einsatz.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit mehr als 85.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölke-rungsschutz. Im Landesverband Sachsen, Thüringen engagieren sich rund 3.300 Männer und Frauen, Mädchen und Jungen. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Ne-ben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen. Mehr Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland finden Sie hier: www.jetzt.thw.de. Fotos des Einsatzes finden Sie auf der THW-Homepage in der Mediathek unter: https://www.thw.de/SharedDocs/Bilder/DE/Bilderstrecken/Mediathek/Bilderstrecken_Fotomaterial/Einsaetze/Hochwasser%202013/bilderstrecke_hochwasser_2013.html?nn=5509412

