Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brand am Bahnhof Hesedorf OT Gyhum

Hesedorf OT Gyhum (ots)

Am Samstag, den 03.09.22 um 07.30 Uhr wurden die Feuerwehren Hesedorf, Gyhum, Hetzwege und Wittkopsbostel zu einem Flächenbrand am Bahnhof Hesedorf alarmiert.

Vor Ort konnte die Feuerwehr auf Höhe einer Lagerhalle, welche direkt an den Schienen steht, einen ca. 200m langen Buschbrand, parallel der Schienen, feststellen.

Sofort begannen die Einsatzkräfte das Feuer zu bekämpfen, um die Lagerhalle und ein in der Nähe stehendes Wohnhaus zu schützen. Mit insgesamt 5 C-Strahlrohren konnten sie den Brand schnell eindämmen. Da sich die Einsatzstelle in einiger Entfernung zur nächsten Straße befand, musste eine lange Schlauchstrecke gelegt werden, um genügend Löschwasser vor Ort zur Verfügung zu haben. Außerdem wurde die Bahnstrecke gesperrt und ein Notfallmanager der EVB zur Einsatzstelle gerufen, da auch ein Kabelschacht der Signalanlage des Bahnübergangs an der Hesedorfer Bahnhofstraße verbrannt war. Die Feuerwehr war mit 6 Einsatzfahrzeugen und insgesamt 41 Kräften vor Ort.

Zur Schadenhöhe und Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

