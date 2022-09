FW-ROW: Verkehrsunfall in Bockel mit fünf verletzten Personen

Rotenburg (Wümme) - Hönau-Lindorf (ots) - Der Kreisentscheid der Feuerwehren im Landkreis Rotenburg / Wümme findet am 03.09.2022 ab 10:30 Uhr beim Dorfgemeinschaftshaus in Hönau-Lindorf statt. Das Datum ist in der Erstmeldung nicht angegeben gewesen und wird somit nachgereicht. Rückfragen bitte an: ...

mehr