Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Einsatzreiche Tage für die Feuerwehr Stockach

Stockach (ots)

Verschiedene Einsätze rund um Stockach

In der Zeit vom 20.07 bis zum 21.07. hatte die Freiwillige Feuerwehr Stockach mehrere Einsätze abzuarbeiten. Am 20.07.22 kam es am Abend zu einem Unwetter, was zu verschiedenen Unwetterbedingte Einsätze führte. Die erste Alarmierung war um 19:38 Uhr, dabei kamen dann im Laufe des Abends weitere Einsatzstellen hinzu. Insgesamt waren es in Stockach Kernstadt 10, Hoppetenzell 5 und in Winterspüren eine Einsatzstelle. Dabei waren es überflutete Keller und Wohnräume sowie Bäume oder größere Äste auf Verkehrswegen. Ein längerer Einsatz hatte dabei die Drehleiter, welche den Stromnetzbetreiber unterstützen musste. In der Nacht wurde um 00:41 Uhr die Abteilung Kernstadt sowie die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in das Industriegebiet Blumhof alarmiert. Vor Ort konnte bei dem Betrieb kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Nochmals am 21.07 wurde um 19:05Uhr die Feuerwehr zu einem ausgelösten privaten Rauchmelder in Stockach gerufen. Ein privater Rauchmelder hatte längere Zeit ausgelöst, weshalb ein Passant den Notruf gewählt hatte. Nachdem die Feuerwehr mit 23 Einsatzkräfte vor Ort war konnte kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Um 20:57 Uhr wurde eine Gruppe zu einem qualmenden Mülleimer in der Innenstadt gerufen. Die 6 Einsatzkräfte löschten dieses vor Ort ab.

