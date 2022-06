POL-Nordsaarland: Festnahme auf Firmengelände

Primstal (ots) - In der Nacht gegen 01:45 Uhr hörte die Zeugin ein lautes Zischgeräusch. Zunächst ging sie von einer Leckage an einer Gasleitung aus und alarmierte die Feuerwehr, jedoch konnten diese vor Ort nichts feststellen. Am Morgen entdeckte die Zeugin dann, dass an drei vor dem Anwesen in der Hauptstraße geparkten Pkw insgesamt acht Reifen zerstochen wurden und verständigte die Polizei.Zeugenhinweise an die PI ...

mehr