Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kupferdiebstähle führen zu Anzeigen - Aufmerksame Zeugin hilft der Polizei

Bremerhaven (ots)

Kupferdiebe waren zuletzt an mehreren Orten in Bremerhaven aktiv. So entwendeten unbekannte Täter zwischen 30. Juni und 10. Juli mehrere Kupferrohre aus einer ehemaligen Autowerkstatt an der Weserstraße im Stadtteil Wulsdorf. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor, die Polizei nimmt aber unter der Rufnummer 0471/953-4444 Hinweise entgegen. Auch an der Bartelstraße in Geestemünde wurden Kupferrohre entwendet. Hier jedoch erhielt die Polizei durch eine aufmerksame Zeugin Hinweise, die zur Ermittlung eines Tatverdächtigen führten. Sie hatte den Mann am Freitag, 10. Juli, gegen 11.15 Uhr mit mehreren Kupferrohren auf der Schulter gesehen. Da ihr dies verdächtig vorkam, informierte sie die Beamten und gab zudem eine detaillierte Beschreibung des Mannes ab. Eine Streifenwagenbesatzung traf den wegen ähnlicher Diebstähle hinreichend polizeibekannten Tatverdächtigen kurz darauf an. Die Kupferrohre hatte er nicht mehr bei sich, dafür aber Werkzeug, das sich für Einbrüche und die Demontage von Rohren eignet. Die Beamten stellten das Werkzeug sicher und fertigten eine Strafanzeige gegen den 45-Jährigen.

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