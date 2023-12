Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rucksack mit Lebensmitteln geraubt

Bremerhaven (ots)

Bei der Polizei Bremerhaven wurde jetzt der Raub eines Rucksacks am späteren Montagabend, 11. Dezember, im Bremerhavener Stadtteil Mitte angezeigt.

Nach ersten Erkenntnissen zeigte eine 25-jährige Frau aus dem Landkreis Cuxhaven an, dass ein bislang unbekannter Mann sie gegen 21.20 Uhr in der Fährstraße gegenüber der Hochschule Bremerhaven mit einem dunklen Gegenstand bedroht haben soll. Der mutmaßliche Täter riss ihr offenbar den Rucksack von der Schulter und flüchtete in nördlicher Richtung über einen Parkplatz. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt, von dünner Statur und 1,80 Meter groß sein. Seine Haare waren dunkelblond bis braun, bekleidet war er nach Schilderung des Opfers mit schwarzer Jogginghose und schwarzer sogenannter Bomberjacke.

Die Polizei bittet nun Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell