Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei stellt Fahrraddieb

Bremerhaven (ots)

Nachdem ein zunächst noch unbekannter Täter am gestrigen Mittwochmorgen, 13. Dezember, ein Damenfahrrad von einer Terrasse im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde gestohlen hatte, konnten Einsatzkräfte der Polizei nur kurze Zeit später einen Tatverdächtigen samt gestohlenem Zweirad stellen.

Gegen 9 Uhr alarmierte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Gutenbergstraße die Polizei. Der Grund: Jemand hatte innerhalb der letzten halben Stunde den Holzzaun zu ihrem Garten beschädigt und ihr Fahrrad von der Terrasse gestohlen. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Fall vor Ort auf. Nur kurze Zeit darauf meldete eine weitere Streifenwagenbesatzung, dass sie im Bereich der Georgstraße eine verdächtige Person samt Damenrad gestoppt haben und nun kontrollieren würde. Und tatsächlich: Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem mitgeführten Fahrrad um das in der Gutenbergstraße gestohlenen Exemplar handelte. Gegen den 58-jährigen Mann, der mit dem Damenrad unterwegs war, wird nun wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ermittelt.

