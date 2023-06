Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Beim Diebstahl ertappt: 41-jähriger Ladendieb von Polizei gestellt

Bremerhaven (ots)

Ein 41-jähriger Bremerhavener ist am gestrigen Dienstag, 27. Juni, dabei beobachtet worden, wie er mehrere Flaschen Schnaps und ein Massagegerät aus einem Verbrauchermarkt im Bremerhavener Stadtteil Lehe gestohlen hatte. Der Täter flüchtete zunächst, wurde dann aber von der Polizei gestoppt.

Nachdem der 41-Jährige gegen 13.20 Uhr von aufmerksamen Zeugen in der Filiale an der Pferdebade bei seiner Tat beobachtet wurde, nahm der hier zuständige Ladendetektiv die Verfolgung auf. Mit seinem Auto fuhr er dem Täter bis in die Potsdamer Straße hinterher. Die hier hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei stoppten den Dieb dann schließlich in der Rickmersstraße an der Ecke zur Jahnstraße.

Den Mann erwartete nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

