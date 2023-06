Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 60 Flaschen Olivenöl und ein Rollator gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Eher ungewöhnliche Beute machten Diebe am gestrigen Dienstag, 27. Juni, im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde. Unbekannte stahlen aus einem Mehrfamilienhaus gleich 60 Literflaschen Olivenöl sowie einen Rollator.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter am Dienstagvormittag in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr unbefugt Zugang zu dem Haus an der Johannesstraße und entwendeten hier die im Erdgeschoss aufbewahrten Gegenstände.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell