POL-Bremerhaven: Kastenwagen demoliert Verkehrsinsel auf Hafenstraße - Mutmaßliche Fahrer alkoholisiert

Bremerhaven (ots) - Mehrere Streifenwagen der Polizei Bremerhaven wurden am gestrigen Mittwochabend, 22. März, zum Einsatzortort in Bremerhaven-Lehe beordert, da dort ein Mann mit einer Schusswaffe umherlaufen und bereits einen Passanten damit bedroht haben sollte. Nach ersten Erkenntnissen rief ein 22-jähriger Bremerhavener gegen 21.30 Uhr die Polizei, da er in der Rickmersstraße von einem ihm unbekannten Mann mit ...

mehr