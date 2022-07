POL-SO: Schwerer Verkehrsunfall in Lippstadt

Lippstadt (ots) - Am Mittwoch, um 10:10 Uhr, kam es an der Einmündung der Marktstraße auf die Cappelstraße zu einem Unfall. Eine 82-jährige Autofahrerin aus Lippstadt war mit ihrem VW Polo auf der Markstraße unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte sie nach links in die Cappelstraße abzubiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende 37-jährige Radfahrerin aus Lippstadt. Diese war auf dem dortigen Radweg unterwegs. Die Radlerin kollidierte mit dem Pkw und ...

