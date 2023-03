Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 24-Jähriger bei Raub verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Bereits am Dienstagabend, 7. März, wurde ein 24-jähriger Bremerhavener von einem bislang unbekannten Täter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Bremerhaven-Geestemünde beraubt und dabei leicht verletzt.

Wie der Geschädigte erst später am Polizeirevier Geestemünde anzeigte, wurde er gegen 21.30 Uhr von einem unbekannten Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße An der Mühle angesprochen und erhielt dann unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht, sodass er zu Boden stürzte. Nachdem er sich wieder aufgerappelt hatte, bemerkte er, dass der Täter mitsamt seiner schwarzen Umhängetasche unerkannt geflüchtet war.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter 0471/953-3321 zu melden.

