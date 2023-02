Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nächtlicher Spaziergang endet in der Geeste

Bremerhaven (ots)

Ein 57-jähriger Mann war offenbar am späten Mittwochabend, 8. Februar, im Bremerhavener Stadtteil Mitte in die Geeste gefallen. Er konnte sich aber selber aus dem kalten Fluss retten.

Nach ersten Erkenntnissen und Angaben des Mannes war er zuvor während eines Spazierganges gegen 23.50 Uhr auf dem Geestewanderweg auf einer Mauer balanciert. Plötzlich verlor er in Höhe eines Pflegeheimes den Halt und fiel in den Fluss. Er konnte sich nach dem Auftauchen selbst an einer Leiter aus dem Wasser ziehen. Mehrere Streifenwagen der Polizei Bremerhaven waren da bereits auf dem Weg zum Einsatzort. Die eingetroffenen Beamten brachten den bereits wieder an Land stehenden aber völlig durchnässten Mann zur nahegelegenen Wohnung seiner Freundin. Den Sturz überstand er nach Überprüfung durch eine Rettungswagenbesatzung unverletzt, lediglich seinen Rucksack hatte er bei dem Sturz verloren.

