Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrer

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger kam es am Mittwochnachmittag, 8. Februar, in Bremerhaven-Schierholz.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 64-jähriger Mann gegen 15.10 Uhr mit seinem Fahrrad den Angebotsstreifen für Radfahrer des Lotjewegs in nördlicher Richtung, als offenbar unvermittelt ein Fußgänger den Radstreifen betrat. Der 64-Jährige konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. In der Folge fielen beide Männer zu Boden, und das Rad prallte gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell