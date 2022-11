POL-Bremerhaven: Fallrohre gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Einen großen Schrecken erfuhr ein Lastkraftwagenfahrer am Montagmittag, 21. November, in Bremerhaven-Lehe, als sich zwei Reifen während der Fahrt lösten. Gegen 12.10 Uhr war der 60-Jährige mit einem Lastwagen auf der Augustustraße in westlicher Richtung unterwegs. Als er nach rechts in die Dionysiusstraße abbog, lösten sich plötzlich zwei linke Hinterreifen komplett vom Fahrzeug. Ein Rad rollte ...

