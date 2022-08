Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sermin Riedel zu Besuch bei der Ortspolizeibehörde Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Bremens erste Polizeibeauftragte Sermin Riedel hat am Mittwoch, 17. August 2022, die Ortspolizeibehörde Bremerhaven besucht.

Nach einer Führung durch das Polizeirevier Mitte, im Herzen Bremerhavens, gab es durch die Polizeibeamten vor Ort einen Einblick in die polizeilichen Maßnahmen anlässlich der Maritimen Tage. Sie zeigte sich sehr interessiert, suchte das Gespräch mit den Einsatzkräften und stellte diverse Fragen zur aktuellen Einsatzlage.

Abschließend gab der Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, Volker Ortgies, eine kenntnisreiche Führung über das Festgelände, mit Zwischenstopps unter anderem am Willy-Brandt-Platz, am Weserdeich und an der Klappbrücke am Neuen Hafen.

Am Ende der Führung wurde die Polizeibeauftragte auf eigenen Wunsch einer Polizeistreife übergeben, die sie auf dem Festgelände begleitete. Die Polizei Bremerhaven bedankt sich bei Frau Riedel für den netten Besuch und freut sich auf ein Wiedersehen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell