POL-Bremerhaven: KORREKTUR: Radfahrerin kreuzt bei Rot - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Zu einem Ladendiebstahl kam es in der Nacht zu Dienstag, 16. August, in einem Verbrauchermarkt in Bremerhaven-Mitte. Ein 33-jähriger Mann betrat gegen 3 Uhr das Geschäft an der Rudloffstraße, nahm sich drei Flaschen Vodka, steckte diese in seinen Rucksack und verließ den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete dies und konnte den Tatverdächtigen noch im ...

