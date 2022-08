POL-Bremerhaven: Videoüberwachung im Rahmen der Maritimen Tage 2022

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter haben am gestrigen Sonntag, 14. August, in Bremerhaven-Speckenbüttel eine am Straßenrand geparkte Limousine beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Am Nachmittag hatte ein Autofahrer seinen Mitsubishi am Fahrbahnrand des Marschenhausweges mitten im Speckenbütteler Park abgestellt. Zuletzt hatte ein Zeuge um 17.10 Uhr das Auto unbeschädigt gesehen. Als der Eigentümer gegen ...

