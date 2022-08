Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Offene Fenster und Türen: Eine Einladung für Diebe

Bremerhaven (ots)

Wer kennt es nicht? Nur mal schnell raus in den Garten oder die kühlen Stunden des Tages zum ausgiebigen Lüften nutzen. Bei den derzeit sommerlichen Temperaturen bleiben Fenster und Türen gerne mal offen. Genau das ruft aber Kriminelle auf den Plan: Getreu dem Motto "Gelegenheit macht Diebe" schleichen sie sich unbemerkt in die Wohnräume und stehlen Geld oder Wertgegenstände.

So erging es auch am gestrigen Donnerstag, 11. August, einer Anwohnerin in Bremerhaven-Leherheide. Die Bremerhavenerin hatte die Eingangstür zu ihrem Haus an der Hermann-Ehlers-Straße nur einen Spalt offengelassen, um etwas in der Garage zu erledigen. Als die Frau wenige Minuten später zurückkehrte, sah sie noch einen Mann, der durch die offene Tür ihr Haus verließ. Zurück in den Wohnräumen, musste die Hausherrin dann das Fehlen einiger ihrer Wertgegenstände feststellen.

Die Polizei warnt daher:

-Lassen Sie keine geöffneten Fenster und Türen völlig außer Acht.

-Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, auch bei kurzer Abwesenheit.

-Vorsicht: Auch gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen.

-Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer doppelt ab.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell