Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkener läuft über die Bahnschienen und beschimpft Polizisten

Bremerhaven (ots)

Für eine gut 45-minütige Unterbrechung des Eisenbahnverkehrs in Bremerhaven sorgte am Dienstag, 3. Mai, ein 40-jähriger Mann. Zeugen hatten beobachtet, wie der Bremerhavener gegen 15.50 Uhr am Bahnhof im Stadtteil Lehe die Gleise betrat und den Bahndamm in südlicher Richtung entlanglief. Die Bundespolizei veranlasste die unmittelbare Unterbrechung des Bahnverkehrs, während die Bremerhavener Polizei mit mehreren in der Nähe befindlichen Streifenwagen die sofortige Suche nach dem Gleisläufer aufnahm. Ein Passant gab den Einsatzkräften kurze Zeit später den Hinweis, dass sich die gesuchte Person vom Bahndamm entfernt und auf den Friedhof Lehe begeben haben solle. Dort konnten die Beamten den stark alkoholisierten 40-Jährigen antreffen. Dieser verhielt sich im Lauf der polizeilichen Maßnahmen unkooperativ und beschimpfte die eingesetzten Polizisten. Zum eigenen Schutz und zur Verhinderung weiterer Zwischenfälle wurde der 40-Jährige vorläufig in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des verbotenen Betretens von Bahnanlagen.

