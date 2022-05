Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kleintransporter erfasst Motorroller: Fahrer schwer verletzt

Bremerhaven (ots)

Schwer verletzt wurde am Dienstag, 3. Mai, der Fahrer eines Motorrollers auf der Hinrich-Schmalfeldt-Straße in Bremerhaven-Lehe. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 62-Jährige mit seinem Motorroller gegen 16.10 Uhr von der Stresemannstraße kommend in Richtung Hafenstraße. Aus der Dionysiusstraße bog in diesem Moment ein 21-Jähriger mit einem Kleintransporter auf die Hinrich-Schmalfeldt-Straße ein, ohne den vorfahrtberechtigten Motorrollerfahrer zu beachten. Der Kleintransporter erfasste den Rollerfahrer seitlich, sodass dieser auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ersthelfer kümmerten sich um den 62-Jährigen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Mit schweren Verletzungen wurde er später ins Krankenhaus gebracht. Der Transporter-Fahrer blieb bei der Kollision unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Motorroller wurde abgeschleppt. Zudem musste die Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsstoffen gereinigt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden von rund 5500 Euro. Die Hinrich-Schmalfeldt-Straße war im Bereich der Unfallstelle für rund eine Stunde gesperrt.

