Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in Wohnung

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 31.07.2024 gegen 14:10 Uhr mit dem Einsatzstichwort "H2Y - Person in Wohnung" alarmiert. Der Notruf kam über einen Hausnotruf. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte konnte die betroffene Person die Haustüre selber öffnen. Anschließend versorgte der Rettungsdienst die Person und die Kräfte der Einheit Hünxe konnten nach gut 35 Minuten an den Standort zurückkehren.

