Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: LKW-Brand auf der A3 führt zu langem Rückstau

Unfall am Stauende

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Neustadt (ots)

Ein brennender Sattelzug hat am Dienstagnachmittag zu einem langen Einsatz der Feuerwehr auf der Autobahn A3 bei Epgert geführt. Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Im Rückstau kam es zu einem Unfall, bei dem eine Person schwerverletzt wurde.

Gegen 15:30 Uhr gingen mehrere Notrufe ein und meldeten einen brennenden LKW auf der A3 bei Epgert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Sattelzug bereits vollständig in Flammen. Zusätzlich hatte sich das Feuer auf rund 100 Quadratmeter angrenzende Böschung ausgebreitet. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend umfangreiche Löschmaßnahmen ein. Besondere Aufmerksamkeit galt der Zugmaschine, die mit einem LNG-Tank ausgestattet war. Dieser wurde von Beginn an intensiv gekühlt, um eine Gefährdung auszuschließen. Parallel dazu wurden Messungen durchgeführt.

Die Löschmaßnahmen gestalteten sich sehr aufwändig, da der Sattelzug mit Stückgut beladen war und dieses ausgeräumt werden musste. Hierzu kam im weiteren Verlauf auch ein Abschleppunternehmen mit einem Radlader zum Einsatz und unterstützte das Entladen. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet.Kurz vor Beendigung der Löscharbeiten wurde eine undichte Stelle an einem der LNG-Tanks festgestellt. Dies wurde durch die Feuerwehr gesichert.

Während der Maßnahmen musste die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt für mehrere Stunden gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Rückstau. Ab der Anschlussstelle Neustadt wurden der Verkehr abgeleitet.

Im Rückstau wurde gegen 21:45 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein PKW war am Stauende bei Windhagen unter einen LKW gefahren. Es war zunächst unklar, ob noch eine Person im Fahrzeug eingeklemmt ist. Sofort wurden Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an die zweite Einsatzstelle entsendet. Als die Kräfte kurz darauf eintrafen, bestätigten sie den Unfall. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug bereits eigenständig verlassen. Er war schwerverletzt und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Der Fahrer des LKW wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.

Im Einsatz war die Feuerwehr Neustadt sowie die Einheit Etscheid mit einen Mehrzweckfahrzeug und die Einheit Pleckhausen mit einem weiteren Tanklöschfahrzeug. Das DRK Horhausen stand mit einem Fahrzeug für den Eigenschutz der Einsatzkräfte bereit. Gegen 01:00 Uhr konnte der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden. Die Bergung des LKW dauerte noch an.

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