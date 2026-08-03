Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall mit zwei LKW und einem PKW auf der BAB 27

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Bremerhaven (ots)

Bremerhaven, 03.08.2027 - Gegen 10:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Übersee und Bremerhaven-Mitte in Fahrtrichtung Süd alarmiert. An dem Unfall waren zwei Lastkraftwagen sowie ein Pkw beteiligt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich ein mit Neufahrzeugen beladener LKW im Seitengraben. Ein weiterer beteiligter LKW der Straßenbahnmeisterei lag kopfüber ebenfalls im Seitengraben. Der beteiligte Pkw stand auf der Überholspur. Alle Fahrzeuginsassen hatten ihre Fahrzeuge bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen beziehungsweise konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien. Die Feuerwehr führte Sicherungsmaßnahmen an den verunfallten Fahrzeugen durch und unterstützte den Rettungsdienst. Die notärztliche Untersuchung ergab, dass zwei Fahrzeugführer leichte Verletzungen erlitten hatten. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Während des Einsatzes wurde die Einsatzstelle abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bleibt die BAB 27 in Fahrtrichtung Süd zwischen den Anschlussstellen Übersee und Mitte weiterhin voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Besonders positiv hervorzuheben ist das vorbildliche Verhalten der Verkehrsteilnehmer im entstandenen Rückstau. Bereits unmittelbar nach dem Unfall wurde eine ordnungsgemäße Rettungsgasse gebildet, sodass Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei die Einsatzstelle ohne Verzögerung erreichen konnten. Die Feuerwehr bedankt sich ausdrücklich bei allen Verkehrsteilnehmern für dieses umsichtige und verantwortungsbewusste Verhalten. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Unfallursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu erfolgen durch die Polizei.

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