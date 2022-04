FW Bremerhaven: Weitere Pressemitteilung zum Feuer auf einem Stückgutfrachter in Bremerhaven: Feuer unter Kontrolle auf der Lascombes, Feuerwehr kühlt betroffenen Bereich an Bord weiter.

Feuerwehr Bremerhaven

Am Vormittag konnte im Bereich der hinteren Ladeluke an Bord der Lascombes eine erneute Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Einsatzleitung hat aus diesem Grund entschieden die Kühl- und Löschmaßnahmen mit Löschschaum am heutigen Tag fortzusetzen. Darüber hinaus wird der gesamte Bereich um die Schadensstelle fortlaufend kontrolliert. Aktuell sind ca. 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie ein Spezialschiff vor Ort.

