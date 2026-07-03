Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 52 bei Ratingen-Lintorf - Sieben beteiligte Fahrzeuge - Zwei Personen schwer und zwei leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 2. Juli 2026, 07:18 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Morgen auf der A 52 bei Ratingen-Lintorf mit sieben beteiligten Fahrzeugen wurden zwei Personen schwer und zwei leicht verletzt. Zeitweise musste die Fahrbahn in Richtung Düsseldorf vollständig gesperrt werden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen musste ein 40-jähriger Ukrainer aufgrund eines technischen Defekts auf dem zweiten der drei Fahrstreifen anhalten. Hinter ihm fuhren eine 48-Jährige sowie ein 36-Jähriger, die daraufhin ebenfalls ihre Pkw abbremsen mussten. Im weiteren Verlauf kam es dann zu mehreren Auffahrunfällen, da weitere nachfolgende Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig bremsen konnten. Hierdurch wurden die beteiligten Pkw teilweise aufeinander aufgeschoben. Der genaue Ablauf des Unfalls ist Teil der Ermittlungen.

Ein 37-Jähriger aus Ratingen sowie eine 65-jährige Bochumerin wurden schwer verletzt. Zudem wurde eine 23-Jährige aus Ratingen und eine 25-Jährige aus Gießen leicht verletzt. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Durch den Verkehrsunfall musste die Fahrbahn der A 52 in Richtung Düsseldorf zeitweise vollständig gesperrt werden, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

(heu)

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell