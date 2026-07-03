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Polizei Düsseldorf

POL-D: Hinweis auf die Pressemeldung vom 02.07.2026 - Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall in Oberbilk

Düsseldorf (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Hüttenstraße bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 beim Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei zu melden.

Weitere Informationen können der ursprünglichen Pressemitteilung entnommen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6306600

(frz)

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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