Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 57 bei Neuss - Lkw fährt auf Stauende auf - Drei beteiligte Fahrzeuge -

Düsseldorf (ots)

Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 57 bei Neuss - Lkw fährt auf Stauende auf - Drei beteiligte Fahrzeuge - Mehrere Menschen verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Unfallzeit: Donnerstag, 02. Juli 2026, 07:41 Uhr

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen heute Morgen auf der A 57 bei Neuss wurden nach derzeitigem Stand mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist aktuell noch im Einsatz, um die Unfallspuren zu sichern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 39-jährige Fahrer aus Neuss mit seinem Lkw auf der A 57 in Richtung Nimwegen unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Neuss-Norf und der Anschlussstelle Neuss-Hafen musste ein vor ihm fahrender 41-jähriger Mann aus Neuss mit seinem Honda verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der Lkw-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Dadurch wurde das Auto wiederum auf einen weiteren Lkw aufgeschoben. Durch den Aufprall verletzten sich der Fahrer und 37-jährige Beifahrer des auffahrenden Lkw leicht. Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Zusätzlich erlitt der andere Lkw-Fahrer einen Schock. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist zurzeit vor Ort, um die Unfallspuren zu sichern. Die Richtungsfahrbahn ist derzeit gesperrt, so dass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. Die Sperrmaßnahmen dürften noch bis in die Mittagsstunden andauern. Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

(aho)

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