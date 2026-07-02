Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern Nord - Gefährliche Körperverletzung mit Messer - Mann wird schwer verletzt - Tatverdächtiger flüchtig - Zeugenaufruf

Düsseldorf (ots)

01. Juli 2026, 22:50 Uhr

Am späten Mittwochabend kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung im Düsseldorfer Stadtteil Flingern Nord. Ein Mann wurde durch einen Messerangriff schwer verletzt. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet ein 45-jähriger Pole - welcher in Begleitung von zwei weiteren Personen war - in einen Streit mit einem bisher unbekannten Tatverdächtigen. In dessen Verlauf versuchte der Unbekannte mehrfach mit Schnitt- und Stichbewegungen den Geschädigten zu treffen, ehe er ihm schließlich - im Bereich des Oberkörpers - schwere Verletzungen zufügte. Der schwerverletzte Mann und seine Begleiter konnten weitere Angriffe abwenden, bevor der Unbekannte vom Tatort flüchtete. Zeitnah alarmierte Streifenteams der Polizeiwache Mörsenbroich konnten den 45-Jährigen - bis zum Eintreffen der Rettungskräfte - erstversorgen. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bisher negativ.

Eine Zeugin kann den flüchtenden Tatverdächtigen wie folgt beschreiben:

Ca. 30 Jahre alt, 170-175 cm groß, kräftige Statur mit osteuropäischem Erscheinungsbild, bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen

Die Polizei fragt nun: "Wer kann Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des beschriebenen Täters geben? Wer hat möglicherweise die Tat beobachtet?"

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 34 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870 0.

Die Ermittlungen dauern an.

(frz)

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